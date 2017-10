Morador do Bairro do Bosque alimenta urubus

A cidade de Sena Madureira já sofre com a grande quantidade de cães soltos em vias públicas e agora alguns moradores resolveram alimentar urubus, trazendo para dentro da cidade estas aves de rapina que disputam o espaço com gatos, cachorros e outros animais.

Na manhã deste domingo (22) um morador do Bairro do Bosque, jogou no meio da Rua Cunha Vasconcelos, restos de carne e pele, que logo atraiu uma grande quantidade destes animais, vale ressaltar que isto não vem acontecendo só no Bairro do Bosque, também acontece nas proximidades da Feira Livre dos colonos e demais bairros da cidade.

Fica a pergunta. O que leva uma pessoa dessa a cometer um absurdo como esse? Que só prejudica a imagem da cidade e coloca em risco a saúde da comunidade, é inacreditável que atos como esses aconteçam na terceira maior cidade do Estado.