Mais de 10 mil pessoas devem participar da Mostra Viver Ciência no Vale do Juruá, diz SEE

Com o público esperado de 10 mil pessoas, a Mostra Viver Ciência Juruá inicia nesta terça-feira (24). Esta é a segunda vez que o evento ocorre em Cruzeiro do Sul. A diretora de inovação da Secretaria Estadual de Educação, Cleide Prudêncio, disse que a expectativa para essa mostra é superior a do ano passado.

“Ano passado as pessoas não conheciam, mas esse ano a gente espera mais pessoas que no ano passado, entre estudantes, gestores e comunidade em geral”, disse.

O evento vai acontecer no Insituto Federal do Acre (IFAC) em Cruzeiro do Sul, das 7h30 às 17h30. Com apresentações de escolas de ensino fundamental, médio e superiores como a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Ifac. “Teremos mais de 30 palestras, o Ifac vai estar com várias atividades e exposições de trabalhos, finaliza.