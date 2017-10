Jovem de 20 anos surpreende a namorada com pedido de casamento no Via Verde Shopping

Um pedido de casamento surpreendeu quem estava no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Feito no corredor do centro comercial, o momento único na vida de um casal acreano teve direito a falsa entrevista ao vivo e plateia vestida a caráter, com plaquinhas de “quer casar comigo?” nas mãos.

O vídeo só foi publicado agora na internet, mas já está fazendo sucesso. Personagens dessa história, Douglas Rennan, de 20 anos, e Jhemelly Villas Boas, de 22, pretendem ir embora para os Estados Unidos, onde receberam uma oferta de emprego. Mas antes, vão casar aqui no Acre.

A entrevista ao vivo era apenas um pretexto de Douglas para que a namorada fosse até o shopping. Mal sabia ela que ali começaria uma nova fase na vida sentimental: Jhemelly aceitou o pedido e foi impossível conter as lágrimas.

De repente, com o início da entrevista, a surpresa: Douglas aparece no monitor da suposta emissora de televisão e, com um buquê nas mãos, emociona a jovem estudante com quem namora. Os dois estudantes só devem casar no ano que vem.

Para o produtor do clip, Daniel Dias, “fazer esse tipo de trabalho é um barato. A gente desenvolveu a ideia juntos, e chegamos a esse produto final. O Douglas é o grande idealizador desse projeto”, pontua o produtor audiovisual que trabalha no ramo há vários anos.

Além de emocionante, as imagens reproduzem a alegria dos dois estudantes, capaz de contagiar os amigos e familiares. Pelo menos vinte pessoas ajudaram na montagem da cena.

Douglas é taxativo em dizer que não pensou exatamente na entrevista, mas que está feliz por ter dado certo. Ele conta que foi a namorada quem colocou a ideia na cabeça dele. “Ela me disse que tinha vontade de receber um pedido de casamento gravado. Eu fiquei pensando nisso desde então. Meu nervosismo não me deixava pensar nisso direito”, diz.