Infecção alimentar afasta Simaria e Simone faz show sozinha em Salvador

A cantora Simone comandou sozinha o show na Arena Bahia Music neste domingo, 22, no Parque de Exposições, em Salvador. A irmã dela, Simaria, está afastada dos palcos por conta de uma infecção alimentar.

No sábado, 21, a baiana já tinha faltado a um show em Pinhais, no Paraná, por conta de indisposição. “Infelizmente @Simaria teve uma infecção alimentar e não pôde participar dessas apresentações, mas contamos com a melhora da nossa coleguinha que, se Deus quiser, seguirá cumprindo a agenda de shows normalmente nos próximos dias”, disse a irmã, em postagem feita no perfil oficial da dupla.

Durante o show na capital baiana, Simone também falou sobre a ausência da irmã. “Sei que vocês estão estranhando que estou sozinha. Estão perguntando: ‘Cadê a minha magrinha?’. Gente, minha irmã está doente, precisando do amor de vocês. E eu também, pois não é fácil subir ao palco sem ela. Eu sou a tampa e ela é minha panela”, disse.