Homem tranca esposa e filho no banheiro e ateia fogo no cômodo

Os três foram internados com mais de 80% dos corpos queimados; caso aconteceu em Blumenau (SC)

Um homem de 47 anos trancou a esposa ,44, e o filho de 11 anos no banheiro de casa e ateou fogo no cômodo na madrugada deste domingo (22) e, Blumenau (SC). De acordo com a Polícia Militar, os três foram internados com boa parte dos corpos queimados. As informações são do G1.

Os agentes foram chamados para atender à ocorrência no bairro Itoupava Central. O agressor teria jogado gasolina na mulher e na criança antes de acender o fogo. O líquido teria respingado no suspeito, que também sofreu queimaduras ao fechar a porta do cômodo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos tiveram “superfície total corporal queimada acima de 80%”. O homem foi internado no Hospital Santa Isabel, e a mulher no Hospital Santo Antônio, ambos em Blumenau.

A criança foi transferida para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, com o auxílio do um helicóptero do Corpo de Bombeiros.