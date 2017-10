Homem barra evangélicas na porta de casa: ‘vão evangelizar outro besta’

Ao debater com as mulheres o homem perguntou se elas gostariam que alguém fosse em suas casas falar sobre o Candomblé

Um vídeo postado nas redes sociais tem gerado polêmica entre os internautas. Nele um homem aparece barrando duas mulheres evangélicas que apareceram na porta da sua casa para falar sobre religião em Salvador, na Bahia.

No vídeo ele diz as mulheres: “se eu for na sua porta, ficar batendo todo o dia com o tridente de Exú você não vai aceitar” afirmou.

O vídeo já conta com mais de 12 mil compartilhamentos e tem dividido opiniões, ‘Achei o rapaz ate bonzinho. Eu nao teria essa paciência’ comentou uma internauta. “Poxa, ele foi grosseiro e mal educado, as senhoras o tempo todo tiveram calma e boa educação” afirmou outra.

Confira o vídeo.