Furtos de motos aumenta em Sena Madureira

A Polícia Civil do Município de Sena Madureira, investiga os furtos de motocicletas que vem acontecendo com freqüência na cidade, só este mês três motocicletas foram furtadas uma delas, da frente do Estádio do Morrerão, pertencente a um funcionário da Fundação de Saúde conhecido por Araújo.

Outro registro de furto foi em frente a um clube da cidade. A polícia quer prender os envolvidos e saber se esta quadrilha tem ligação com a da capital, que vem agindo quase que diariamente dentro dos estacionamentos de órgãos público. No último final de semana a quadrilha furtou 4 motocicletas de dentro do pátio da Universidade Uni norte, que não dispõem de um vigia no local, as vítimas deverão entrarem com uma ação judicial contra a instituição particular de ensino.

Ronaldo Duarte