Estado de saúde de Simaria piora e Simone faz súplica comovente à multidão

Neste domingo (22), #Simone mais uma vez subiu sozinha para se apresentar em um palco. Novamente, o motivo que levou a isso foram problemas de saúde de sua irmã. #Simaria está passando por algumas situações complicadas. A cantora já tinha faltado a outro show, mas antes tudo era chamado apenas de indisposição.

Simone sobe ao palco novamente sozinha e pede orações para a sua irmã, que está doente

Simone subiu sozinha de novo em um palco um dia depois de Simaria já ter passado mal. O primeiro show que ela não foi acabou sendo o de Pinhais, no estado do Paraná. O segundo aconteceu em Salvador, na Bahia. Em ambas as situações, o público ficou muito chateado com os acontecimentos. Alguns pediram para que as cantoras sertanejas não ficassem tristes, pois tudo rapidamente iria ficar muito bem para ambas.

Simone e Simaria desde antes de começarem a carreira são acostumadas a passarem por dificuldades em suas vidas. No começo, até fome elas passaram e uma das histórias mais conhecidas é a falta de dinheiro até mesmo para fazer o enterro dos pais. A situação acabou chocando muita gente. Hoje elas tentam achar onde o corpo do pai teria ido parar.

Simone dá explicação sobre doença da irmã e comove os fãs em show na Bahia

Assim que começou o show, Simone decidiu prestar um esclarecimento sobre tudo o que estava acontecendo com sua irmã. Ela acabou chamando a atenção de muita sobre o que teria ocorrido com Simaria. Alguns ficaram chocados com tudo o que aconteceu.

“Sei que vocês estão estranhando que estou sozinha. Estão perguntando: ‘Cadê a minha magrinha?’. Gente, minha irmã está doente, precisando do amor de vocês”, disse ela ao falar sobre a situação. Simone disse que também já passou por uma situação parecida, mas que não é fácil conseguir no palco sem a própria irmã. Ela até fez uma analogia, revelando que seria a tampa de sua irmã, enquanto ela seria a panela. Muita gente ficou comovida com a situação e não sabia explicar como tudo isso teria chegado a esse ponto.

A grade do evento em Salvador contou ainda com outros grandes nomes da música, com DJ Alok, o pagodeiro Dilsinho, alkém de Tayrone, Jorge & Mateus e Aviões.