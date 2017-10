Em Sena, Disk-denúncia do Monitoramento Eletrônico tem novo número

De agora em diante, o Disk-denúncia é este: 99965 9388.

A Central de Monitoramento Eletrônico do Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, passou a funcionar com um número desde sexta-feira passada. De agora em diante, o Disk-denúncia é este: 99965 9388. Os moradores podem ajudar no trabalho dos Agentes Penitenciários caso constatem algum reeducando em situação irregular.

Atualmente em Sena Madureira, 65 reeducandos do presídio local utilizam a chamada Tornozeleira Eletrônica, sendo 52 homens e 13 mulheres. Eles precisam obedecer algumas regras impostas pela justiça como, por exemplo, trabalhar durante o dia e se recolher aos seus domicílios durante à noite.

De acordo com Paulo Roberto, integrante do Monitoramento do presídio, alguns apenados ainda tentam burlar a lei, por isso, além do acompanhamento feito através dos computadores, é fundamental a ajuda da comunidade. “É muito importante que a comunidade saiba dessa mudança e nos ajude nesse trabalho. Qualquer informação, os moradores podem ligar para: 99965 9388”, comentou.

Na semana passada, no Bairro Segundo Distrito, um dos beneficiários desse regime quebrou a tornozeleira e empreendeu fuga, mas graças ao trabalho dos Agepens, ele acabou sendo recapturado e agora encontra-se no regime fechado.