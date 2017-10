Em Brasileia Polícia Civil prende acusados de homicídios e recupera motos roubadas

A Polícia Civil no município de Brasiléia, prendeu na tarde de sexta-feira, 20, duas pessoas sob acusação de Homicídio, crime ocorrido na semana passada. Na mesma incursão, os agentes encontraram em uma residência localizada no Bairro Ferreira Silva, região periférica do município, duas motocicletas com restrição de roubo.

“O bom trabalho de investigação propiciou a prisão desses dois elementos, além da recuperação de duas motocicletas que haviam sido roubadas. Estamos intensificando nossas ações no sentido de coibir tal prática delituosa” declarou o delegado coordenador da regional do Alto Acre, Karlesso Nespoli.

O material apreendido será submetido à perícia e os acusados foram conduzidos a delegacia, ouvidos pela autoridade policial e conduzidos ao presídio ficando a disposição da justiça.