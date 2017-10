Do escanteio à presidência do PCdoB: a volta por cima de Moisés Diniz

O deputado federal Moisés Diniz é o novo presidente do PCdoB, desde ontem, 22. Ele foi conduzido à presidência depois de ficar “no canto” por um bom tempo, longe de ser prioridade do partido. E se depender dele, vai continuar não sendo prioridade. Ele quer pagar o “escanteio’ no qual ficou com o bem. “Quero modernizar o PCdoB, torna-lo mais influente e defender melhor os mais pobres”, disse ao Blog do Evandro Cordeiro agora há pouco.

Moisés Diniz informou que o PCdoB deverá lhe indicar para uma das vagas na chapa majoritária. Como provavelmente não será como vice-governador, nem para senador, a dica está dada: Moisés será primeiro suplente de Jorge Viana ou Nei Amorim, os dois petistas que vão disputar o Senado.