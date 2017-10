Detran-AC adota sistema que dá desconto de 40% em multas de trânsito

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) divulgou, nesta segunda-feira (23), que vai adotar um sistema que dá 40% de desconto aos condutores multados por infração. O benefício faz parte do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Com o SNE, o usuário passa a receber notificações eletrônicas de penalidades ao invés de notificação postal.