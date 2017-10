Criticado em personagem de Lula no filme “Lava jato”, Ary Fontoura diz que ex-presidente deve muito aos brasileiros

Alvo de críticas e elogios pela participação no filme “Polícia Federal – A Lei é Para Todos”, no qual aparece apenas no final, interpretando Lula, no momento em que o ex-presidente é levado de forma coercitiva para depoimento, o ator Ary Fontoura afirma já ter votado quatro vezes no petista. Hoje, faz cobranças. “Mais esperança do que depositei nele? Votei quatro vezes no homem. Ele faz tudo isso (referência às investigações da Lava Jato) e não sabe de nada? Não sou eu que tô devendo para o Lula. É o Lula que tá devendo para mim e para todo mundo”, disse à coluna de Mônica Bergamo.

“Eu tenho 84 anos de idade. Estou até hoje esperando para ter a lembrança de um bom presidente. Não me recordo de nenhum que eu possa dizer ‘foi o melhor presidente do período da tua vida’. Ninguém. Ninguém. E agora, votar em quem? No Lula? Já votei quatro vezes. Seria sadismo. Bolsonaro, o retrocesso do retrocesso? Vou votar nisso? Ciro Gomes, que explode a toda hora? João Doria? Começou bem, mas tá se perdendo. Pela madrugada! Não tem. Você votaria no juiz Sergio Moro? Eu, sim. Se estivessem a Marina Silva, o Bolsonaro e o Moro, claro que eu votaria no Moro”, prosseguiu.

Fonte: Noticia ao minuto