Com medo de assalto, sindicato diz que taxistas evitam trabalhar durante a noite em Rio Branco

Com medo de assaltos, os taxistas evitam trabalhar no período noturno em Rio Branco. Nesta segunda-feira (23), o tesoureiro do Sindicato dos Taxistas do Acre, Teonísio Machado, relatou que mais um trabalhador foi vítima de criminosos que pediram uma corrida no bairro Floresta e em seguida anunciaram o assalto. A dupla rendeu os taxistas e levou os objetos pessoais.