Com isopor e papelão, servidores criam cenário em estúdio de gravação na Universidade Federal do Acre

Dois servidores da Universidade Federal do Acre (Ufac) tiveram a ideia de montar um novo cenário para o laboratório de telejornalismo do curso de comunicação social.

Com o objetivo de beneficiar os alunos com um estúdio diferente, Daniel Lopes Dias e Célio Roberto utilizaram, de forma criativa, materiais recicláveis, como placas de isopor e papelão.

As placas de isopor foram descartadas de uma obra e pintadas com massa corrida para imitar peças de gesso. Além disso, colunas de tubos de papelão foram reaproveitadas de empresas de impressão de banners e revestidas em papel crepom.

No total, o tempo para a finalização da produção foi de seis semanas, incluindo a execução das atividades e busca por materiais. Tudo foi feito com baixo custo e, basicamente, com o uso de cola quente e cola branca.