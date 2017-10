Com doença autoimune, jovem faz blog para compartilhar experiências e ajudar outras pessoas

Além de compartilhar a rotina de viagens para exames periódicos, tratamentos com remédios variados e a gradual mudança de vida, a jovem vê no site pessoal uma forma de apoiar pessoas que vivem situações semelhantes. Outro fator é a didática utilizada para explicar aos leitores como doenças do tipo são graves e afetam, de forma intensa, além do organismo, a vida de quem convive com elas.

No primeiro post, Mariana situa o internauta sobre a doença. Os “neurônios possuem uma ‘capa’ protetora; um isolante térmico que os protege durante o processo do impulso nervoso. No meu caso, os meus anticorpos atacam a bainha de mielina, prejudicando o impulso e me fazendo entrar em ‘curto’ circuito”, esclarece a jovem em um trecho da publicação.

Mas dos primeiros sintomas até saber quase exatamente o que a afetava – um diagnóstico concreto ainda não foi dado, a farmacêutica enfrentou uma longa e difícil situação. No início de 2013 vieram as primeiras tonturas, duraram uma semana. Depois, no fim do mesmo ano, as tonturas voltaram acompanhadas de taxia, uma dificuldade de controlar alguns movimentos do corpo.

“Meu lado esquerdo [do corpo] ficou todo afetado. Era algo que ia e voltava várias vezes ao dia, como se fosse uma espécie de choque no meu corpo. Um dia isso ficou muito forte e fui ao hospital. Fui atendida por uma neurologista, que pediu uma ressonância e tomografia. Depois de avaliar, ela disse que estava tudo normal. Fiz mais exames e ela disse que eu tinha epilepsia”, relembra Mariana.

Com o diagnóstico, ela tratou epilepsia durante um ano. Apesar de tomar os remédios por esse período, a jovem voltou a sentir os sintomas. Ela retornou a neurologista, que aumentou a dosagem dos remédios. Com receio, procurou outro médico que também atestou o primeiro diagnóstico e recomendou um segundo tratamento. “Passei a tomar dois remédios”, conta.

“Os sintomas voltaram mais fortes e no terceiro surto tive tontura, a taxia e visão dupla. O segundo médico viu uma nova ressonância e disse que eu tinha uma lesão no cérebro que precisava ser investigada. Ele falou que era normal, mas achava que não. Então fui a São Paulo para me consultar com uma especialista. Lá, ela me disse eu não tinha a doença”, relata Mariana.

Após o atendimento da especialista, ela foi encaminhada para uma médica que atua com doenças autoimunes e outras do tipo. Mariana descobriu que a alteração no cérebro é uma lesão desmielinizante. Doenças como esclerose múltipla e síndrome de devic foram as suspeitas iniciais. Mas de 2014 até agora, ela ainda não sabe qual a doença responsável pela destruição da bainha mielina dos neurônios.

