Briga por causa de sexo em banheiro de conveniência acaba com garçonete e cliente presas

A garçonete Elizangela A. L., 31, e a cliente Bruna Luzia O. M., 27, foram presas na madrugada desta segunda-feira (23) após seagredirem mutuamente em uma conveniência na Avenida Mamoré, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

A garçonete informou que recebeu reclamação de alguns clientes que havia um casal praticando sexo no banheiro do estabelecimento, de onde estavam vindo altos gemidos. A garçonete foi ao local e chamou por duas vezes na porta.

Como ninguém respondeu, a mulher jogou um copo com água dentro do banheiro e saiu para limpar outro local. Em dado momento, Bruna abordou a garçonete indagando o motivo dela ter jogado água. Houve acirrada discussão e Elizangela mandou que Bruna procurasse um motel.

Neste instante, ambas entraram em intensa luta corporal. Outros frequentadores do ambiente separaram a briga e a Polícia Militar foi acionada. Bruna havia saído do local com apoio de um motorista Uber, mas logo foi capturada. Ela informou que tinha passado mal e estava no banheiro com o amigo somente vomitando no vaso sanitário não praticando sexo.

Bruna e Elizangela apresentavam escoriações pelo corpo e receberam voz de prisão. A mulheres foram conduzidas para a Central de Flagrantes.