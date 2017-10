Avenida tem sinalização revitalizada antes da agenda do presidente da República Michel Temer no Acre

Uma das avenidas que serão utilizadas pelo presidente da República, Michel Temer, na próxima sexta-feira, dia 27, quando estiver em Rio Branco, será a Ceará, uma das maiores da Capital. E foi justamente essa via que passou por uma revitalização na sinalização.

Segundo o Departamento de Trânsito do Acre (Detran), o trabalho é de recuperação da sinalização horizontal -linhas, marcações, símbolos e legendas-, do trecho que vai do cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Floriano Peixoto até o Colégio Armando Nogueira.

Ao todo, mais de 8.600 metros quadrados de sinalização horizontal serão recuperados, incluindo faixas de retenção, setas, letreiros, divisores de pista, faixas de rolamento e mais de 30 faixas de pedestres.

AGENDA NO ACRE

Temer deve participar, em Rio Brando, do Fórum dos Governadores do Brasil, que receberá autoridades da União, Estados e municípios para debater a política nacional de Segurança Pública, incluindo as barreiras ao narcotráfico e a segurança de fronteiras.

Além de Michel Temer, o evento reunirá ministros do Poder Executivo e secretários de Estado. Os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, senador Eunício Oliveira e deputado Rodrigo Maia, já confirmaram presença no Fórum.

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também participam da agenda.