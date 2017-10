Acusado de matar estudante de medicina no Acre é preso em Rondonópolis

Prisão aconteceu na última sexta-feira (10); Marcelo Oliveira da Costa é acusado de homicídio

Em Rondonópolis, município do Mato Grosso, um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça do estado do Acre, foi preso. A prisão aconteceu na sexta-feira (20) por parte da Polícia Judiciária Civil.

De acordo com informações de sites locais, divulgadas pela assessoria de comunicação do órgão, Marcelo Oliveira da Costa estava com a ordem de prisão decretada acusado de homicídio.

Marcelo é apontado como autor de um crime cometido em 2015, que vitimou um estudante de medicina, morto com quatro disparos de arma de fogo, os quais atingiram as costas e tórax da vítima.

Desde então foragido, Marcelo acabou sendo preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis.

Marcelo foi conduzido para delegacia de polícia e está à disposição da Justiça.