Acre deve abrir 200 novas vagas para estágio nos próximos meses, estima Ciee

Vagas são mais voltadas para os cursos de administração, ciências contábeis e direito. Centro orienta que estudante devem ficar alertas.

Fim de contratos devem movimentar o mercado para estagiários nos próximos meses no estado. A informação foi passada pelo Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) durante a exibição do Jornal do Acre 1ª edição desta segunda-feira (23).

De acordo com o centro, devem abrir 200 novas vagas em todo o Acre. O gerente operacional do Ciee, Luiz André, disse que este é um momento em que os alunos devem ficar antenados nas oportunidades.

“É um período em que as empresas começam a realizar as reposições das vagas, tendo em vista que nesse período muitos contratos vão exaurir o prazo e muitos alunos estarão em formação. São 200 novas vagas que devem fazer essa reposição até janeiro ou março, no mais tardar”, explica.

Ele destacou ainda que o estado tem apontado uma melhoria no mercado de trabalho, inclusive, no setor público. “São 200 novas vagas que vão trazer uma oportunidade para aqueles que estão em busca de se alocarem em um programa de estágio”, enfatiza.

Os cursos mais demandados, segundo o gerente, são os de administração, ciência contábeis e direito. Mas, Luiz André garante que o espaço para outras áreas não está fechado.

“Hoje nós temos conseguido abrir oportunidades para as mais diversas áreas. Então, é importante dizer que os alunos de nível médio, o médio técnico e o nível superior, nos mais diversos cursos, têm a oportunidade garantida sim. Então, por isso, aqueles que estão antenados vão ter maiores possibilidades”, pontua.

Para ter todas as informações sobre vagas e cadastros, os alunos devem acessar o site do Ciee. Caso não tenha acessa a internet ou tenha alguma dificuldade, o aluno pode ir até a sede do Centro na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.