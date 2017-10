Acre aparece duas vezes em nova lista de empregadores autuados por escravizar trabalhadores

O Brasil é considerado referência mundial no combate à escravidão moderna

Na noite de domingo (22), o Fantástico exibiu a nova lista suja. Portaria que alterou regras do combate ao trabalho escravo recebeu série de críticas. No Acre, duas fazendas aparecem na extensa lista.

A semana foi marcada por mais uma polêmica no Governo Federal. Uma portaria alterou as regras do que é considerado trabalho escravo no país, decisão que provocou uma série de críticas. O Brasil é considerado referência mundial no combate à escravidão moderna. Todavia, depois das novas diretrizes, isso pode mudar.

A mudança foi condenada pela Organização das Nações Unidas. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho disse que a medida pode interromper a trajetória de sucesso que tornou o Brasil modelo no combate ao trabalho escravo no mundo. O Ministério Público Federal quer a revogação da portaria. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entregou ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ofício onde fala em “retrocesso nas garantias básicas da dignidade humana”.

As novas regras também restringiram o acesso à chamada lista suja, o cadastro de empregadores autuados por escravizar trabalhadores. Agora, a lista suja só será divulgada por determinação expressa do ministro do Trabalho.

Os patrões só entram na lista depois que esgotam todos os recursos de defesa na esfera administrativa. e permanecem nela por dois anos. A mais recente atualização da lista já estava pronta, antes de sair a portaria, mas acabou não sendo divulgada. Veja a lista completa.