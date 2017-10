Ufac repudia carta racista contra estudante indígena em Cruzeiro do Sul e diz que tomará ‘medidas cabíveis’

A Universidade Federal do Acre (Ufac) usou o perfil oficial da instituição no Facebook para repudiar o ato de racismo registrado no canpus Floresta, em Cruzeiro do Sul, na última semana.

A estudante do 2º período de pedagogia, Kethyla Taiane, recebeu uma carta anônima com ofensas racistas por ser descendente de indígenas da etnia Araras.

“Expressa com veemência o repúdio a qualquer atitude racista e machista que ocorra na sociedade, em especial dentro das dependências desta instituição. Desta forma, nos solidarizamos com a discente do curso de pedagogia de Cruzeiro do Sul, Kethyla Taiane Shawanava de Almeida que na quarta-feira,18, foi vítima de racismo através de carta anônima dentro das dependências do campus. Nesse sentido, a Universidade tomará às medidas legais cabíveis”, diz a nota.

Em entrevista ao G1 na sexta-feira (20), a coordenação do curso já havia informado que um processo administrativo deve ser aberto e que o autor da carta pode ser expulso da universidade.

A carta foi deixada durante o intervalo de aula entre as coisas da estudante.“Não sei quem teve a brilhante ideia de misturar pessoas normais com índios. Porque raça nojenta é essa. Observamos que os professores todos gostam de você, deve ser por ter pena. (…) Tira a tua máscara garota. Deixa de ser essa caboca [sic] nojenta e imunda que tu é”, diz um trecho da carta.

O texto também contém outros ataques e o autor diz que quer que a garota desista do curso. A Polícia Federal está investigando o caso.