Taxista suspeito de envolvimento com facção criminosa é preso por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

polícia prendeu, na tarde desta sexta-feira (20), o taxista Wilson Silva, de 36 anos, e o passageiro do táxi, Elisson Souza, de 22. Os dois foram pegos com um quilo de maconha no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.

“Eu ia passando próximo a rotatória da Boca da Alemanha, quando um rapaz fez aceno com a mão e me pediu para trazê-lo ao Centro. Fui parado numa blitz nas imediações do Hospital do Juruá, ele trazia um embrulho e os policiais disseram que era droga. Nunca tinha visto esse rapaz, não tenho nada a ver com essa droga”, alega o taxista.