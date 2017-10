Taxista sofre tentativa de sequestro e assaltantes capotam carro durante fuga no interior do Acre

Após receber a solicitação para uma corrida até a Vila do Incra, na cidade de Porto Acre, um taxista teve o carro roubado no sábado (21).

Os suspeitos, três homens e uma mulher, anunciaram o assalto no início da viajem, na estrada que dá acesso ao município, e tentaram colocar o homem no porta-malas. Pouco depois, o veículo capotou várias vezes e ficou destruído. As quatro pessoas abandonaram o local e fugiram