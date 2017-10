Servidor flagrado vendo site pornô em recepção continua afastado de UPA

O servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Via Verde, em Rio Branco, flagrado assistindo vídeos pornôs no computador da recepção do hospital, continua afastado dos serviços no local. Ele foi filmado por um colega de trabalho enquanto acessava sites pornográficos no setor de acolhimento do hospital.

A imagem, que rapidamente viralizou na internet, foi divulgada pelo ac24horas na semana passada. Segundo a Gerente Geral da UPA, Simone Prado, todas as providências necessárias foram tomadas para que situações como esse não voltem a acontecer no hospital público.

Além de afastado do serviço, o servidor, cujo nome não será divulgado, foi processado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), e vai passar por uma sindicância que pode inclusive levar a punições como o desligamento do serviço público estadual. O portal não conseguiu contato com o servidor.

As imagens mostram que o servidor está em pleno exercício de suas funções enquanto acessa um site pornográfico. É possível ver que pacientes aguardam nas cadeiras da recepção. É justamente nesses computados que são feitas as fichas para os pacientes que procuram a unidade de saúde.

Ainda na semana passada, Simone Prado destacou que “os computadores da UPA tem senha para não acessar esse tipo de conteúdo”, e se mostrou indignada com a situação. A gestora garantiu que servidores com esse tipo de atitude serão punidos.