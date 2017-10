No AC, adolescente é encontrada com faca cravada no peito e polícia investiga o caso

Uma menina de 16 anos deu entrada no hospital Sansão Gomes, em Tarauacá, com uma faca cravada no peito na noite desta sexta-feira (20). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade, que não descarta nenhuma das hipóteses.

A Polícia Militar foi acionada por uma prima da jovem que contou que ouviu pedidos de socorro e, ao entrar no quarto, encontrou a prima caída no chão e já com a faca no peito.