Dupla é detida com carne de tatu e cães de caça no interior do Acre

Ação ocorreu no sábado (21) na cidade do Bujari. Cinco tatus foram apreendidos pelo Batalhão de Policiamento Ambiental e levados ao Ibama.

O Batalhão de Policiamento Ambiental do Acre (BPA-AC) apreendeu cinco animais silvestres abatidos que eram transportadas em um carro.

Ação ocorreu na BR 364, na altura da cidade do Bujari, interior do estado, no sábado (21). Além da apreensão, dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco.

De acordo com o tenente Ildomar Brito, do BPA-AC, os policiais faziam fiscalização de rotina na Balança do Bujari quando pararam um veículo e avistaram uma geleira térmica no bagageiro do carro.

Além disso, os agentes também viram dois cães de caça, que também estavam no carro. “Verificamos a caixa térmica e tinham cinco animais abatidos”, completa Brito.

“Ao questionarmos os ocupantes, eles disseram que realmente estavam caçando com esses cães farejadores e abateram os cinco tatus que estavam no compartimento. Logo em seguida demos voz de prisão as duas pessoas e elas foram encaminhadas à Defla.

A carne dos bichos foi levada para o Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis]”, acrescentou o militar.

O tenente explicou que os dois homens vão responder em liberdade pelo crime de abate de animais silvestres.

A prisão não foi mantida porque os suspeitos fizeram o pagamento de fiança e foram liberados. “A caça é permitida somente para subsistência. Moradores de áreas rurais podem fazer. Retirar o animal da floresta para comércio não pode de maneira nenhuma”, explicou Brito.