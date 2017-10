‘Disse que ia matar os meninos’, relata mãe após marido incendiar casa com filhos dentro em Rio Branco

Segundo ela, os dois estavam separados há algumas semanas, mas o ex queria que ela saísse da casa e permaneceu morando em um dos três quartos do local.

“Ele estava bêbado e a gente já estava separado fazia umas semanas. Ele disse que não ia sair da casa, queria que eu saísse com meus cinco filhos. Nós não discutimos, ele chegou em casa na quinta (19) e veio para cima de mim. Começou a me agredir, partiu para cima do meu filho, me bateu e saiu, chamei a polícia e já fui registrar a queixa”, lembra.