CRUEL: Marido espanca e corta pulso de mulher na frente dos filhos

O crime foi registrado no final da noite de sábado (21) em uma residência no distrito de União Bandeirantes, distante 160 quilômetros da capital. João Paulo F. P. (38) foi preso após agredir brutalmente e cortar o pulso da esposa – também de 38 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal iniciou discussão por motivos fúteis e, em dado momento o homem passou a surrar a mulher com pontapés, socos e puxões de cabelo. Não satisfeito, o suspeito se armou com uma faca e fez um corte no pulso direito da vítima. Os filhos do casal, menores de 14 anos, saíram em defesa da mãe e impediram uma possível tragédia familiar.

Uma das crianças acionou a Polícia Militar, que foi ao local e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi apresentado na Central de Polícia para as devidas providências que o caso requer. A vítima foi medicada no posto de saúde da localidade e passa bem.