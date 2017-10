Com expansão de mercado, Singapura vai comprar carne bovina e suína no Acre e Rondônia

Acre e Rondônia vão exportar carne suína e bovina para Singapura. O país asiático já é parceiro do Brasil na aquisição de carne bovina no estado de Santa Catarina, por ser uma área livre de aftosa.

“Ele amplia essa possibilidade de importar carne bovina e suína com osso e suas miudezas das demais 23 unidades federativas do Brasil que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal livre de febre aftosa com vacinação”, explica Rodrigo Padovani, coordenador de trânsito animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).