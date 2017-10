Após assalto, PM prende quadrilha e recupera motocicleta roubada

Após um roubo, policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam no início da noite deste sábado, 22, quatro pessoas acusadas de associação criminosa. O fato aconteceu na rua São Paulo, bairro Caladinho.

De acordo com os militares, a guarnição realizava patrulhamento quando foram informados pela vítima que dois homens haviam roubado um motocicleta factor de cor preta.

Os policiais intensificaram as rondas e chegaram a uma residência onde recuperaram a motocicleta, apreenderam um revólver calibre .22 com seis munições intactas e prenderam dois indivíduos acusados do roubo e ainda prenderam mais um homem e uma mulher que estavam na casa.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.