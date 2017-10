Acompanhamento psicológico deve ajudar pais a superar idealização do filho que nasceu com dois sexos, diz especialista

Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª Edição, neste sábado (21), a psicóloga Talita Leite falou que os pais da criança que nasceu com os dois sexo vão precisar de acompanhamento psicológico.

“Essa mãe teve uma expectativa de uma menina, a criança foi criada como menina e se descobre que geneticamente é um menino. Mas, estamos lidando com o real da situação que é a questão do que eu posso ver e do que eu idealizei na minha cabeça. Eu tinha uma filha e agora eu tenho um filho. A construção desse sujeito foi no primeiro olhar da construção da menina e agora tudo mudou. A regra mudou”, explicou no jornal.

Talita também disse que existem muitas discussões sobre sobre o tema da questão da sexualidade.

Algumas teorias afirmam que as pessoas não devem influenciar a criança e criá-la sem a questão de gênero. Outras destacam que a construção do sujeito é feita a partir do olhar que tenho do outro. Nessa idade, segundo ela, a criança ainda é polimorfa, uma extensão da mãe.

“Então, como que você vai construir o sujeito se você não tem uma referência desse olhar que é o que me parece aí? E a mudança do desejo dessa mãe, será que ela está segura? É importante que tenha uma equipe disciplinar aí. A criança, a partir do momento que ela começar a se sentir sujeito, quando ela começa a se ver como pessoa única e integrada é outro processo”, destaca.

A psicóloga falou ainda sobre o preconceito e as consequências das opiniões das pessoas sobre o que é incomum. Ela afirma que a sexualidade, desde que o mundo é mundo, sempre foi um tabu. As pessoas enxergam de forma binária, ou é menino ou é menina, e o desconhecido e diferente causa estranheza.