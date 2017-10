RO: Mulher que ensina ‘marmanjos’ a dirigir caminhões pesados é homenageada pela Scania

tão craque no volante que ensina os marmanjos a dirigir veículos pesados. Ela é linda, loira, mãe de um estudante de medicina e não revela a idade jamais. Só sabe cozinhar ovo, mas em compensação, étão craque no volante que ensina os marmanjos a dirigir veículos pesados.

A vilhenense Iara Tupiara Scortegagna hoje mora em Florianópolis (SC), onde acaba de ser homenageada pela indústria de caminhões Scania. Uma reportagem veiculada numa publicação dedicada ao segmento revela os hábitos e traça o perfil de uma das poucas mulheres na função de Master Driver no país.

Mostrando que, além de todos os predicados, cultiva a gratidão, Iara fez questão de informar sobre a conquista. A edição impressa do veículo mostrou seu trabalho quando ela ainda era apenas consultora do Sistema S, treinando motoristas de transportadoras locais. Antes disso, foi instrutora de autoescola e avaliadora do Detran.

Hoje, vivendo sozinha no Sul, graduada em tecnologia e segurança de trânsito e transportes, pós-graduada em gestão e segurança de trânsito e transportes e analista comportamental Coaching, a “professora de marmanjo” dedica o tempo livre mantendo uma pesada rotina de exercícios físicos, com destaque para o ciclismo.

Sobre o assédio e eventuais cantadas num mundo predominantemente masculino, a beldade revela: “São só elogios, muitos elogios”, garante, com autoridade de quem sabe fazer possíveis interessados pisarem no freio para não derrapar. Uma curiosidade: ela morou a vida inteira em Vilhena, e só há três anos deixou a cidade, para conquistar prestígio, respeito e fama.