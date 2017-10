Rapaz que estava desaparecido é encontrado pela polícia do AC, mas se recusa a voltar para casa

Júnior de Paula estava sumido desde o dia 9 de setembro e foi encontrado na tarde de sexta (20). Polícia não instaurou procedimento, já que o rapaz sumiu por conta própria.

Júnior Franco de Paula, de 30 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (20) pela Polícia Militar do Acre (PM-AC) no bairro Preventório, em Rio Branco. O rapaz, que é aposentado pelo INSS, estava desaparecido desde o dia 9 de setembro. Ao G1, a família contou que Paula não quis voltar para casa e estava com outros usuários de drogas.

O homem é dependente químico e foi deixado pelo pai no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para pegar um laudo e levar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele tinha retorno no instituto para renovar a aposentadoria.

“Vimos ele por fotos com outros usuários. Estamos com medo dele estar sendo ameaçado. Estamos vendo se conseguimos uma clínica para internar ele. Queremos convencê-lo a se tratar e voltar para casa”, confirmou a irmã do rapaz Rafaela de Paula, de 23 anos.

O delegado responsável pelo caso, Pedro Paulo Buzolin, disse que não foi instaurado procedimento porque o rapaz sumiu por conta própria. “Se ele não quiser voltar para casa, não tem como obrigar. Aparentemente não está sendo ameaçado, não foi sequestrado”, confirmou.