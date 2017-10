OUSADIA – Musa de Rondônia, Kell Rosan tira roupa em festa

Única negra no concurso Musa do Brasil 2017, Kell Rosan tem causado por onde passa. Sem fazer cerimônias e sem fazer nenhuma questão de esconder os “bafões”, a Musa do estado de Rondônia esteve em um evento no final de semana e entrou na piscina usando um vestido branco, sem nada por baixo, para delírio dos presentes no local.

“Estava muito quente, um calor insuportável, eu quis apenas me refrescar e entrei na piscina com o que eu tinha. Tá tudo durinho, tudo no lugar e não tenho o que esconder, eu sou isso aqui, isso mesmo que vocês viram e estão vendo. Sou gostosa mesmo, sou muito mulher e não saio de casa pra ficar no ‘cantinho’, saio pra causar”, disparou a modelo

A beldade falou ainda sobre as concorrentes e fez questão de alfinetar as “musas do photoshop”. Kell Rosan além de ser a única negra concorrendo ao título de Musa do Brasil 2017, é também a mais velha das candidatas.

“Tem muita mulher bonita, bonita com photoshop todas são, mas quando tira a roupa ao vivo é uma tragédia. Eu to perto de completar os meus bem vividos 40 anos e estou satisfeitíssima com o meu corpo, não me troco por nenhuma novinha. Não vou fazer a política e dizer que todas são lindas, não são mesmo”, alfinetou Kell Rosan, representante do estado de Rondônia.

Fonte: Zékatraca