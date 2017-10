Nove presos transferidos para o presídio de Mossoró após ataques já voltaram ao Acre

Nove presos, apontados como líderes de facções, que foram transferidos para o presídio federal de Mossoró (RN) já retornaram para o Acre entre setembro e outubro deste ano. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (20) por Martin Hessel, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). Os detentos foram encaminhados para fora do estado após uma onda de atentados criminosos.