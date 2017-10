NÃO RESISTIU: Morre ciclista que teve parte do corpo dilacerada em atropelamento

gravíssimo vítima de acidente de trânsito. Juvenildo Santos de Paula (28), morreu no hospital João Paulo II na noite de sexta-feira (20) após dar entrada em estadogravíssimo vítima de acidente de trânsito.

Juvenildo conduzia uma bicicleta pela Estrada da Penal, antes do complexo penitenciário, em Porto Velho, no momento em que foi violentamente atropelado por um automóvel modelo Fox de cor vermelha.

Ele foi socorrido às pressas pelo Samu, mas lamentavelmente não resistiu aos sérios ferimentos. O homem estava voltando do trabalho no momento do trágico acidente. Testemunhas afirmam que o motorista do carro estaria em alta velocidade e possivelmente distraído ao celular.