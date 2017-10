NA CABEÇA: Adolescente reage a assalto e acaba baleado

Em Rondonia

Um adolescente de 16 anos, foi baleado com um tiro na cabeça após reagir uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (20) nofinal do bairro Jardim Santana, no setor chacareiro, zona Leste de Porto Velho.

A vítima contou para polícia, que havia acabado de sair de sua residência em uma motocicleta e estava seguindo para a casa de da irmã, quando no meio do caminho em um local escuro, saiu dois homens de dentro do mato e de arma em punho, ordenaram que ele parasse o veículo.

Temendo o pior, a vítima acelerou, passou entre os suspeitos e um deles efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima. Mesmo ferido, o menor conseguiu chegar até a UPA leste para pedir socorro.

A bala atravessou o capacete, atingindo a cabeça da vítima e pelo fato de ser grave a situação, uma equipe do Samu encaminhou o adolescente até o hospital João Paulo II, onde permaneceu internado.