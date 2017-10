Morador de chácara diz que está sem energia elétrica há 3 dias; Eletrobras-AC diz que região está irregular

O mestre de obras Sebastião da Silva, de 34 anos, reclama que está sem energia elétrica em casa desde a última terça-feira (17) na chácara onde mora, na Travessa Açaí, Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo ele, os dois transformadores do local tiveram problemas e uma equipe da Eletrobras-AC foi até o local, mas não resolveu o problema.

Ao G 1, a Eletrobras-AC afirmou que nenhum dos transformadores de energia estão com problema. A questão, segundo a distribuidora, é que cerca de 40 casas do local estão em situação irregular, não possuem medidor, e fazem ligações clandestinas na rede e por isso o fornecimento não pode ser religado.

Nesse caso, segundo a Eletrobras-AC, Silva e os outros moradores devem buscar a OCA com documentos do terreno e instalar um padrão interno para que a empresa coloque um relógio medidor.

Silva assume que existe um rabicho, ligação clandestina, mas destaca que já buscou a OCA e não conseguiu resolver o problema. Ele e outros moradores foram até o órgão com o presidente de bairro e alega que foram mal atendidos.

A Eletrobras-AC afirma que entrou em contato com Silva e pediu a ele o protocolo do atendimento na OCA para que a empresa possa acompanhar todo o processo. No entanto, destacou que é preciso que ele apresente documentos que confirmem que o terreno está regular e que pode receber a instalação necessária.