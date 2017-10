Membro do Bonde dos 13 é executado em área dominada pelo Comando Vermelho na capital do Acre

Josimar Ferreira da Silva, 31 anos, que segundo a polícia era integrante da facção Bonde dos 13, foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã deste sábado (21), na esquina das Travessas Piauí com a Benjamim, bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a região que Josimar foi assassinado era dominada pelo Bonde dos 13, mas ultimamente está sendo tomada pela facção rival Comando Vermelho.

A polícia acredita que a execução esteja ligada à guerra entre as duas organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. Ainda segundo a Polícia Militar (PM), Josimar tinha várias passagens pela polícia.

Segundo a perícia, o suspeito de cometer o homicídio disparou três vezes contra a vítima, mas apenas um tiro acertou o rosto de Josimar.

Moradores acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar ao local a vítima já estava morta.

O tenente M. Moraes, do 5º Batalhão da PM, afirmou que foram colhidas informações sobre os principais suspeitos do crime e as buscas já foram iniciadas com o objetivo de prender o autor do assassinato.