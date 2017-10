Matrículas abertas para os cursos de comissário de voo e piloto privado de avião da Altaneira Escola de Aviação

A Altaneira Escola de Aviação Civil abriu as matrículas para os cursos de comissário de voo, aeromoça e piloto privado de avião. De acordo com os diretores da empresa, a Altaneira é a primeira escola de aviação civil homologada na ANAC do Estado do Acre.

Os diretores da empresa informam que as aulas terão início no próximo dia 06 de novembro e as vagas são limitadas. As aulas acontecerão nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 18:30 às 22h e a duração é de quatro meses.

Contatos:

Telefone: 2102-7000