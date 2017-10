Jovem estudante de 16 anos é encontrada com uma faca tipo peixeira encravada no peito

A estudante Renaria de Sá Ferreira, de 16 anos, foi encontrada com uma faca tipo peixeira encravada no peito. O caso ocorreu em Tarauacá, na noite desta sexta-feira, dia 20.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a menina e a levou ao hospital Sansão Gomes. Lá, a menor recebeu os primeiros atendimentos médicos e deve ser transferida para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco ainda neste sábado, dia 21.

Uma prima da garota contou à polícia que estava no quarto ao lado quando ouviu o pedidos de socorro de Renaria. Ao entrar no quarto encontrou a prima caída no chão ao lado de muito sangue. Mesmo tendo 16 anos, Renaria mora sozinha em um quarteirão da cidade. A polícia já está investigando o caso, segundo informou o Portal Tarauacá.