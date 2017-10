Facebook censura post de exposição que celebra iPhan

Rede social exclui imagem da peça “Ensacamento”, de 1979

O Facebook – que já retirou do ar, por exemplo, postagem com a tela “Amor Vincit Omnia”, de Caravaggio, pintada em 1602 – censurou outra obra de arte. Desta vez, uma peça da exposição “A construção do patrimônio”.

Sob curadoria de Luiz Fernando de Almeida, a exposição aprensenta 150 obras entre documentos raros, quadros e esculturas, divididos em 12 ambientes. Uma delas é “Ensacamento” que, segundo a denúcia da própria equipe da mostra ao colunista Ancelmo Gois, foi excluída.

“Ensacamento” é uma ação de 1979 do coletivo 3Nós3, de Mario Ramiro, Hudinilson Jr. e Rafael França. Os três ensacaram diversas esculturas em São Paulo, entre elas, a retratada na imagem censurada.

A mostra, nas palavras do iPhan, desenha “um panorama de importantes momentos da história das políticas públicas de preservação no Brasil”. A exposição “A construção do patrimônio” estará em cartaz na CAIXA Cultural do Rio de Janeiro, de 25 de outubro a 22 de dezembro.

Segundo a política de privacidade, o Facebook bloqueia “fotografias de pessoas que mostrem os genitais ou que foquem em nádegas completamente expostas”.