Ex-mulher do cantor sertanejo Carlinhos deixa a cidade com a família; cantor está foragido

A ex-esposa do cantor sertanejo Carlinhos, condenado por estupro de vulnerável, resolveu deixar Rio Branco pelo menos até que o ex-marido seja localizado e preso pela Polícia Civil, que já está em busca de encontrá-lo. Carlinhos está foragido desde a semana passada, quando soube da condenação em segunda instância.

Cláudia, que viveu com cantor por cerca de cinco anos, segundo pessoas próximas, está temendo represálias por parte de amigos e familiares do músico. Foi ela quem denunciou Carlinhos e pediu que uma investigação detalhada fosse feita para provar ou não se o cantor abusou da filha dela por pelo menos quatro anos.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Carlinhos se aproveitava do momento em que a mãe ia à faculdade para praticar atos libidinosos com a criança que tinha cinco anos de idade à época dos fatos. A prática perdurou por mais de quatro anos até a separação entre a mãe e o denunciado. O cantor se diz perseguido por Cláudia.

Uma requisição de prisão foi expedida pelo juiz Romário Divino, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco, no último dia 18, quarta-feira, e remetido à polícia judiciária, órgão responsável pelo cumprimento desse tipo de mandado. Segundo apurou ac24horas, Carlinhos estaria fora da cidade, mas a polícia já tem informações importantes e o cantor pode ser preso a qualquer momento.