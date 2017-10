Estudante indígena vai à polícia após receber carta com ofensas na Ufac: ‘raça nojenta’

A carta continua dizendo que a garota tem um inimigo no curso e que o objetivo é que ela desista de estudar. “Vai tomar caiçuma e ter uns 11 meninos na aldeia. (…) Deixa de ocupar uma vaga que poderia ser de outra pessoa. (…) Saiba que tem um grande inimigo aqui, que vai infernizar até tu desistir. Espero que se toque. Beijos de luz, caboca [sic] nojenta”, finaliza a carta.

“Na mesma hora, fomos buscá-la e ela mostrou o bilhete digitado com as agressões e as barbaridades que foram ditas com ela. A gente, no primeiro momento, ficou perplexo tentado entender como acontece isso na universidade, que tem projetos de inclusão e cursos específicos para indígenas”, diz.