Dupla em moto assalta casal em Cruzeiro do Sul e câmeras registram ação

‘Tive medo de morrer’, diz vítima. Bandido ameaçou casal com arma e fugiu levando equipamentos e objetos pessoais.

Imagens de câmeras de segurança de um pequeno comércio de artigos de festas em Cruzeiro do Sul mostram a ação dos bandidos. Dois homens chegam em uma moto, um deles desce armado, entra no comércio e rende o dono do estabelecimento e a esposa dele. O caso ocorreu no bairro Formoso, por volta das 23h de sexta-feira (20).

O homem ameaça o casal com um revólver e exige dinheiro. Ele foge levando notebook, uma caixa de som, celular, câmera digital, joias, carteira com documentos pessoais e cartão de crédito das vítimas. Antes de sair do local, ele agride as vítimas com empurrões e tapas. A estimativa é que o prejuízo seja de R$ 10 mil.

Uma das vítimas, Luiane Camila Gomes da Costa, de 21 anos, diz que foi pega de surpresa com a ação dos bandidos.

“A gente imagina que nunca vai acontecer com a gente. Nós estávamos finalizando uma encomenda. Uma moto parou e o garupeiro desceu com a arma na mão ec omeçou a pedir para passar o dinheiro. Daí começou a arrancar as coisas e colocar dentro da mochila de meu marido e levou minha bolsa com documentos”, conta Luiane. Ela conta que ficou com medo de ser morta. “Foi um momento horrível, tive medo de morrer. O cara apontava a arma para minha cabeça e chegou a me dar um tapa no rosto. Espero que a polícia consiga encontrar esses rapazes, pois levaram toda a estrutura de nosso trabalho”, lamenta.