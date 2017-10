DESACORDADO: Ciclista tem parte do corpo dilacerada em atropelamento

Em Rondonia

Um ciclista de aproximadamente 25 anos ficou em estado gravíssimo e foi socorrido inconsciente na tarde desta sexta-feira (20) após ser violentamente atropelado por um automóvel modelo Fox na Estrada da Penal, antes do complexo penitenciário, bairro Aponiã, zona Norte de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o ciclista transitava sentido Av. Guaporé, quando foi atingido fortemente pelo automóvel de passeio, que seguia logo atrás. Com a violência da colisão, a vítima sofreu graves lesões na cabeça e teve as costas dilaceradas pelo para-brisas do carro. O homem ficou desacordado e foi socorrido às pressas por uma ambulância do Samu ao hospital João Paulo II.

Policiais militares da Companhia de Trânsito foram acionados para o registro da ocorrência. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou esclarecimentos.