Coreia do Norte: ‘Nossas armas nucleares estão apontadas aos EUA’

Ministério das Relações Exteriores diz que só usará armamento em caso de ameaça

A Coreia do Norte possui armas nucleares e mísseis balísticos mas só irá usá-los no caso de ameaça, comunicou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

O desenvolvimento da situação em torno da península da Coreia “fortalece” a posição de Pyongyang de que “precisa de armas nucleares para repelir possíveis ataques”, comunicou a diretora do departamento norte-coreano do Ministério das Relações Exteriores do país, Choe Son-hui, durante uma conferência sobre não proliferação de armamentos em Moscou.

A diplomata norte-coreana disse que seu país “quase alcançou um equilíbrio estratégico com os EUA” e possui armas e mísseis balísticos, mas apenas irá usá-los no caso de ameaça, informa o RT.

Além disso, Choe afirmou que “as armas nucleares da Coreia do Norte estão apontadas aos EUA” e que Pyongyang “não tenciona usá-las contra outros países”.

Ela precisou que a Coreia do Norte exige que os EUA aceitem o estatuto nuclear da Coreia do Norte, porque o país não desistirá das armas nucleares, que “se destinam a proteger a nossa Pátria da constante ameaça nuclear dos EUA”.

Ela sublinhou também que cada “ação provoca reação” falando sobre a promessa do líder norte-coreano Kim Jong-un de “responder com fogo ao fogo”, ou seja, às ameaças de Washington. Com informações do Sputnik.