Campanha na web quer ajudar mulher que teve casa incendiada pelo marido em Rio Branco

Amigos e conhecidos querem arrecadar roupas, comida, material escolar e móveis. Homem teria colocado fogo na casa com a família dentro, na noite de quinta (19), após uma discussão.

Alguns amigos e conhecidos iniciaram uma campanha nas redes sociais para ajudar a família que teve a casa incendiada na noite de quinta-feira (19), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. O incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, foi causado pelo dono da casa após uma discussão com a família.

A casa foi destruída pelas chamas e as pessoas, incluindo crianças, conseguiram sair sem se machucar. Os bombeiros informaram ainda que havia uma motocicleta dentro da residência.

A campanha quer arrecadar alimentos, roupas, móveis e outros mantimentos. Ao G1, a empregada doméstica Silma Fernandes confirmou que já recebeu colchões e alimentos. Ela disse que foi cedida uma casa para ela morar com os filhos até construir a residência dela

“Uma mulher que mora na colônia cedeu a casa dela até Deus me dar a minha. Graças a Deus recebi muita coisa, já recebi roupa e também botija. Perdi tudo, fiquei com a roupa do corpo”, afirmou.

A cozinheira Carolina Poersch é uma das pessoas que estão engajadas em ajudar a família. Ela diz que as crianças também perderam o material escolar no incêndio.

“Alguns amigos começaram pelos grupos do WhatsApp, outros pelo Facebook. A gente pede tudo, o que as pessoas puderem ajudar. No primeiro momento levamos roupas, tem bastante gente engajada”, falou.

Carolina contou ainda que é amiga da dona da residência incendiada e ficou comovida com a situação. “Alguns grupos solidários entraram em contato comigo só para pegar o endereço e ir deixar coisas pessoalmente. Levaram comida, higiene pessoal, já conseguimos material escolar para as crianças”, complementou.

O Corpo de Bombeiros do Acre também está mobilizado em ajudar a família. O soldado Lívio Veras Júnior é instrutor no curso Bombeiro Mirim e dá aula para um dos filhos de Silma. Ele contou que a corporação emitiu uma nota para tentar arrecadar mantimentos e até dinheiro. Ele acrescentou que vários colegas já levaram objetos e utensílios para a família.

“Nosso grupo se mobilizou para ajudar. Um amigo nosso tinha uma geladeira, panelas, um fogo e parece que iam levar hoje [sábado, 21]. Estamos juntando tudo que podemos, e estamos levando, mas quem quiser contribuir pessoalmente tem o endereço e telefone da família”, falou.