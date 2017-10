Ufac assina termo para construção da Casa de Carbono

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, assinou na tarde desta sexta-feira, 20, no gabinete da Reitoria, um termo de execução descentralizada entre a Ufac e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), do Ministério do Meio Ambiente, para a construção de um laboratório de inventário e mensuração florestal, também conhecido como Casa de Carbono.

O laboratório será utilizado, principalmente, pelo curso de Engenharia Florestal, graduação e pós-graduação, para estimativa de biomassa e carbono em florestas tropicais e o processamento de dados do Inventário Florestal Nacional no Estado do Acre.

Kinpara ressaltou que essa é uma grande conquista para a universidade e que fortalece graduação e pós-graduação do curso de Engenharia Florestal. “Nos primeiros anos de gestão, cuidamos das salas de aula e da infraestrutura de espaços comuns; agora, estamos priorizando investimento em laboratórios”, disse. “Apesar da crise e das dificuldades, nós, da gestão, estamos nos organizando, replanejando e garantindo que algumas atividades sejam realizadas.”

O documento segue para Brasília, onde será assinado pelo diretor-geral do SFB, Raimundo Deusdará Filho. O prazo de execução do termo é de nove meses.

Para o professor do curso de Engenharia Florestal, Marco Antônio Amaro, com o novo laboratório será possível gerar informações de qualidade sobre a vegetação do Acre. “Nossos alunos de graduação e pós-graduação irão gerar essas informações e isso amplia a possibilidade de formar essas pessoas em treinamento direto”, comentou. “Desse modo, também irão aumentar nossas publicações científicas, fortalecendo tanto a universidade quanto os cursos em Engenharia Florestal.”

Participaram da reunião o reitor da Ufac, Minoru Kinpara; Luciano Barbosa de Lima, representando o diretor-geral do SFB, Raimundo Deusdará Filho; o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid; o pró-reitor de Administração, Auton Peres; a coordenadora do curso de Engenharia Florestal, Patrícia Gomes Ribeiro Amorim; e os professores Marco Antônio Amaro, Sabrina Ribeiro e Ney Braga Gomes.